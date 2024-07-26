İstanbul'da dünyaca ünlü markaların sahte ürünleri ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da dünyaca ünlü markaların sahte ürünleri ele geçirildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 500 milyon lirayı bulan dünyaca ünlü markaların sahte çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlüklerden oluşan 10 bin 103 ürün ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı ve ürünlerin sahte olup olmadığına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

26.07.2024 11:30
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İstanbul'un Fatih ilçesinde 12 adrese gerçekleştirilen operasyonda piyasa değerleri yaklaşık 500 milyon lirayı bulan dünyaca ünlü markaların adını taşıyan çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlükten oluşan 10 bin 103 tane ürün ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Ürünlerin sahte olup olmadığına ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, yaz mevsimi ve turizm sezonunda Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu anlaşılan güneş gözlüğü, kol saatleri, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlükten oluşan yüklü miktarda ürünün piyasaya sürüleceği istihbaratı alındı.

6 satış ofisi ve 6 depoya eş zamanlı operasyon

Teknik ve fiziki takip sonucunda kaçak ürünlerin Fatih'te 6 satış ofisi ve 6 depoda saklandığı bilgisini elde eden polisler, operasyon için düğmeye bastı. Tespit edilen adreslere 24 Temmuz Çarşamba günü eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. 6 satış ofisi ve 6 depoda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı ya da sahte olduğu değerlendirilen, dünyaca ünlü markaların adını taşıyan çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlükten oluşan 10 bin 103 ürün ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla serbest bırakıldılar

Kaçak ya da sahte olduğu olmadığı yapılacak incelemenin ardından belirlenecek olan ürünlerin piyasa değerlerinin yaklaşık 500 milyon lira civarında olduğu açıklandı. Yakalanan şüphelilerin, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da dünyaca ünlü markaların sahte ürünleri ele geçirildi - Son Dakika

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