İstanbul\'da eski nişanlı tarafından silahlı saldırıya uğrayan Bahar Kaban, Iğdır\'da defnedildi

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İstanbul Küçükçekmece'de işine gitmek için kaldırımda yürürken kendisini takip eden eski nişanlısının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Bahar Kaban, baba memleketi Iğdır'da gözyaşları içinde defnedildi.

Cinayet dün sabah 08.30 sıralarında, İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı iş yerine gitmek için evden çıkan Bahar Kaban (28), eski nişanlısının kendisini takip ettiğini fark etti. Bahar Kaban kendisini takip eden Gökhan Y.'ye tepki gösterdi. Bu esnada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmada Gökhan Y., yanındaki silahla Bahar Kaban'a iki el ateş etti. Saldırgan saldırı sonrası hızla olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bahar Kaban hastanede hayatını kaybetti.

Hastanede cenazesi alınan Bahar Kaban memleketi Iğdır'a getirildi. Önce baba evine cenazesi götürülen Bahar Kaban, cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındıktan sonra Enginalan köyü Köprü Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi. Bahar Kaban'ın babası, annesi ve kardeşlerin güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Bahar Kaban'ın 22 Haziran'da düğününün olacağı öğrenildi. Eski nişanlı Gökhan Y.'nin 6 Mayıs'ta da Bahar Kaban adına bir sosyal medya hesabı açtığı, nişanlılık dönemlerinde çektikleri fotoğraf ve görüntüleri o hesapta paylaştığı ortaya çıktı. Eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından uzun süredir rahatsız edilen ve adına açılan sosyal medya için Bahar Kaban'ın daha önce polise giderek şikayetçi olduğu belirtildi. - IĞDIR