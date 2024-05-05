İstanbul'da film gibi olay: Silahla kendini vurdu, polis kan izlerini takip edip oyununu bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da film gibi olay: Silahla kendini vurdu, polis kan izlerini takip edip oyununu bozdu

Geniş Video İzle

Beyoğlu'nda eski eşine kızan bir kişi, silahla kendini bacaklarından vurarak yaraladı. Hastanede kendisini maskeli bir kişinin vurduğunu söyleyen adamın oyununu polis bozdu. Polis, sokaktaki kan izlerini takip ederek şahsın dairesine girdiğinde tabancalar ve uyuşturucu ele geçirdi. Şahıs, silahlı saldırı düzenlediği apartta yakalandı ve ev hapsine çarptırıldı.

05.05.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da film gibi olay: Silahla kendini vurdu, polis kan izlerini takip edip oyununu bozdu

Beyoğlu'nda eski eşine kızan şahıs silahla kendini bacaklarından vurup yaraladı

Maskeli bir şahsın kendisini vurduğunu söyleyen adamın oyununu polis bozdu

İSTANBUL - Tarlabaşı'nda eski eşine kızan şahıs silahla kendini bacaklarından vurup yaraladı. Hastanede kendisini maskeli bir şahsın vurduğunu söyleyen adamın oyununu Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri bozdu. Sokaktaki kan izlerini takip eden polis adamın üstünden çıkan anahtarla dairesine girdiğinde tabancalar ve çok miktarda bonzai ele geçirdi. Bir aparta da silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıkan şahıs, tekerlekli sandalyeyle çıkartıldığı adli makamlarca ev hapsine çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı semti Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bulunan bir binadaki dairede yaşayan Sidar A., eski eşiyle telefonda görüşmeye başladı. Görüşme esnasında tartışma çıkması sonucu sinirlenen adam, tabancasıyla art arda kendini elinden vurdu. Elini delen kurşunlar ardından sağ bacağına saplandı.

Maskeli şahsın kendisini vurduğunu söylerdi

Olayın ardından can havliyle binadan çıkan adam, sokağa çıkarak yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sidar A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan adamın bacağının 3 yerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Beyoğlu Asayiş polisi dedektif gibi iz sürdü

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, hastanede tedavi gören Sidar A.'nın ifadesine başvurdu. Adamın maskeli bir şahsın, kendisini vurup kaçtığını söylemesi üzerine polis sokakta inceleme yaptı. Ancak sokakta herhangi bir güvenlik kamerası görgü şahidine rastlanılamadı. Çalışmalar devam ederken, polisin sokaktaki kan izleri dikkatini çekti. İzleri takip eden polis burada bulunan bir binaya ulaştı. Sidar A.'nın yalan söylediğinden şüphelenen polis, adamın üstünden çıkan anahtarla binadaki dairelerin kilidini tek tek denedi.

Kan izleri adamın oyunu ortaya çıkarttı

En üst kattaki dairenin kilidinin uyduğunu fark eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, içeriye girdiğinde çok miktarda kan olduğunu gördü. Şahsın daire içerisinde vurulduğunu belirleyen polis, yaptığı aramalarda yerde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Devam eden aramalarda ise avizenin ve çekmecenin içerisinde yaklaşık 47 gram "bonzai" diye tabir edilen uyuşturucu madde ile hassas terazi ele bulundu.

Eşiyle tartışınca kendisini silahla vurmuş

Bunun üzerine hastanede tedavisi biten Sidar A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs ifadesinde eski eşiyle telefonda tartıştığını bu sebeple sinirlenerek kendisini vurduğu ve kurşunların bacağına isabet etiğini, dairesindeki tabancalar ve uyuşturucuların bulunmaması için maskeli şahsın kendisini vurduğunu söylediğini itiraf etti.

Geçen haftada aparta kurşun yağdırmış

Ayrıca şahsın üstündeki montta da polisin dikkatini çekti. Geçtiğimiz Pazar günü saat 02.45 sıralarında Sidar A.'nın kaldığı binaya yakın bir adresteki aparta kurşun yağdırılması olayının failinin de Sidar A. olduğu görüntülerden tespit edildi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Tekerlekli sandalyeyle getirilen şahsa ev hapsi cezası verildi

İşlemleri tamamlanan Sidar A., "taksirle yaralama", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adliyeye sevk edildi. Emniyette 9 adet suç kaydı olan şahıs, çıkartıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Tekerlekli sandalye ile polis nezaretinde adliyeden çıkartılan şahıs, cezasının uygulanması için adresine götürüldü.

Kaynak: İHA

Ev hapsi, İstanbul, Beyoğlu, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da film gibi olay: Silahla kendini vurdu, polis kan izlerini takip edip oyununu bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
09:35 Türkiye’nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor İşte atmayı düşündükleri 4 adım Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım
00:21 Sinan Ateş iddianamesindeki tetikçiden tuhaf savunma: Bence onlar beni öldürmek için ateş etti Sinan Ateş iddianamesindeki tetikçiden tuhaf savunma: Bence onlar beni öldürmek için ateş etti
23:33 Polisten kaçarken tarlaya uçtular Araçtan binlerce uyuşturucu hap çıktı Polisten kaçarken tarlaya uçtular! Araçtan binlerce uyuşturucu hap çıktı
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
08:47 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun
08:23 2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 16 şüpheli yakalandı 2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon! 16 şüpheli yakalandı
03:29 Hayvanları Koruma Derneği’nde horoz dövüşü Baskınla yakalandılar Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşü! Baskınla yakalandılar
02:55 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı
02:54 Servis otoparkında yangın Minibüs ve otobüsler küle döndü Servis otoparkında yangın! Minibüs ve otobüsler küle döndü
01:37 Bingöl’de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı Bingöl'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
00:05 Al-Nassr, Cristiano Ronaldo’nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda’yı 6-0 yendi Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda'yı 6-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 11:39:15. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da film gibi olay: Silahla kendini vurdu, polis kan izlerini takip edip oyununu bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement