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İstanbul'da Gemide Kaçak Sigara Operasyonu

İstanbul\'da Gemide Kaçak Sigara Operasyonu

İstanbul'un Zeytinburnu açıklarında bulunan bir gemide yapılan aramada, toplam 144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralar bugün Haydarpaşa Limanı'nda basına sergilendi.

18.05.2024 17:03
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İstanbul'un Zeytinburnu açıklarında bulunan bir gemide yapılan aramada, toplam 144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralar bugün Haydarpaşa Limanı'nda basına sergilendi.

Zeytinburnu açıkları demir bölgesinde bulunan bir gemi, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Ticaret Bakanlığı Gemi Takip sistemlerinde yapılan analiz sonucunda, riskli olarak değerlendirildi. Ticaret Bakanlığı İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı personellerince düzenlenen ortak çalışma neticesinde gemide yapılan arama sonucunda, geminin zincirlik bölümünde bulunan menhol kapakları içerisinde ve tanklarında toplam 8 milyon 767 bin 572 lira 41 kuruş değerinde, 144 bin 280 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler tarafından Somali bayraklı gemi Haydarpaşa Limanı'na çekildi. Kaçak sigaralar bugün Haydarpaşa Limanı'nda basına sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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