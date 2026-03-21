İstanbul'da Göç İdaresi Otobüsü Devrildi

İstanbul'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün kullanımında olan otobüs, yağmurlu havanın etkisiyle devrildi. Kazada 3 polis ve sürücü yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çatalca'ın Kavakça Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Göç İdaresi'nin kullanımında bulunan 34 LNC 804 plakalı otobüs, yağmurlu havanında etkisiyle devrildi. Geri Gönderme Merkezine yabancı uyruklu göçmenleri bırakarak geri dönen otobüsteki 3 polis ve sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL