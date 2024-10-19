İstanbul\'da Hırsızlık Operasyonu: 2 Tutuklama

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince 33 aracın camını kırarak konsol hırsızlığına ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sultangazi ve Kartal'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde gözlerine kestirdikleri özellikle BMW marka 33 araçta konsol hırsızlığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine 6 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sultangazi ve Kartal'da düzenlenen operasyonda şüphelilerin suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Fazıl K.'nin (41) 44 adet suç kaydının olduğu ortaya çıkarken, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlendi. Aynı operasyonla gözaltına alınan diğer şüpheli Ferhat S.'nin (44) 17 adet, şüpheli P.Ç.'nin de (47) 113 suç kaydı bulunuyor.

2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli serbest bırakıldı

Şüpheliler çalınan BMW marka araç içerisinde suçüstü yakalanırken, araçlarında yapılan aramalarda 4 hayalet gösterge, 3 NBT ekran, 2 NBT ekran beyni, 2 joystik ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan otomobil hırsızlarından Fazlı K. ve Ferhat S. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, P.Ç. isimli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anı, park halindeki araçların bulunduğu çevrenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O görüntülerde şüphelilerin gözlerine kestirdikleri araçların yanına başka bir araçla yaklaşıp, camlarını kırarak eylemi gerçekleştirdiği görüldü. - İSTANBUL