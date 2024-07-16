İstanbul'da intihar ihbarı cinayet çıktı: 7 gözaltı

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İstanbul'da İntihar ihbarı cinayet çıktı: 7 gözaltı

Şişli'de bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki genç silahla başından vurularak öldürüldü

İntihar ihbarına gelen polis olayın cinayet olduğunu ortaya çıkarttı

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de cadde üstündeki bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki genç, silahla başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından intihar ihbarına giden polis ekipleri yaptığı incelemede olayın cinayet olduğunu ortaya çıkarttı. Polis olayla ilgili kıraathanedeki 7 şüpheliyi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Şişli Pangaltı semti Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki Ahmet Karadaş, burada oturup oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çıkan kavgada Karadaş, silahla başından vurularak öldürüldü.

İntihar oyununu polis bozdu

Olayın ardından paniğe kapılan içeridekiler polis ekiplerine intihar olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, adrese geldiğinde 22 yaşındaki genci kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan detaylı çalışmada ise gencin intihar etmediği, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Şişli polisi 7 şüpheliyi gözaltına aldı

Bunun üzerine polis ekipleri içerideki 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan kamera çalışmasında ise gencin vurulduğu anın görünmediği ancak içeridekilerin panik yaşadığı tespit edildi. Olayda kullanılan silaha ise olay yerinde el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edilen şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.