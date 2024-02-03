İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 7 gözaltı
Piyasa değeri 10 milyon lira olan 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İSTANBUL - İstanbul'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Başakşehir, Silivri, Sultangazi, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinde belirledikleri adreslere 5-31 Ocak tarihleri arasında 7 operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle motorinle benzer özellikteki halk dilinde 10 numara yağ olarak tabir edilen 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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