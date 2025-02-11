İstanbul'da Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

İstanbul\'da Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Arnavutköy'de 60 araçlık filo ve 130 kişilik uzman ekip, yolların açık kalması için 7/24 hizmet veriyor. Kar küreme, tuzlama ve ücretsiz ring servisleriyle ulaşımda aksamaların önüne geçilmeye çalışılıyor. Ayrıca, vatandaşlara sıcak çorba ikramları da yapılıyor.

11.02.2025 13:26  Güncelleme: 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Arnavutköy'de tüm ekipler sahaya indi. 60 araçlık güçlü filo ve 130 kişilik uzman ekip, yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması için 7/24 görev yapıyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları meydanlar, ana yollar, ara sokaklar, hastane güzergahları ve toplu taşıma hatlarında kesintisiz devam ediyor.

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla birlikte ilçede karla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor. 60 araçlık güçlü filo ve 130 kişilik uzman ekip, yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması için 7/24 görev yapıyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları, ana yollar, ara sokaklar, hastane güzergahları, toplu taşıma hatları ve meydanlarda aralıksız devam ediyor.

Başkan Candaroğlu çalışmaları yerinde inceledi

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ekiplerin sahadaki çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Candaroğlu, vatandaşların güvenli ulaşım sağlaması adına tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Ücretsiz ring servisleriyle kesintisiz ulaşım

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları en aza indirmek amacıyla ücretsiz ring servisleri aralıksız şekilde çalışıyor. İlçenin ana arterlerinde, toplu taşıma güzergahlarında ve meydanlarda hizmet veren ring araçları, yolda kalan vatandaşlara destek olarak güvenli ulaşım sağlıyor.

Hastane ve cami önlerinde çorba ikramı

Soğuk havalarda vatandaşların yanında olan Arnavutköy Belediyesi, Arnavutköy Devlet Hastanesi, Merkez Camii ve meydanlarda sıcak çorba ikramı yaptı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gerçekleştirilen ikramlar, hastane ziyaretçileri ve vatandaşlara destek sağladı.

Meydanlar ve yaya kaldırımları sürekli temizleniyor

Karla mücadele kapsamında yalnızca araç yolları değil, yaya kaldırımları ve meydanlar da düzenli olarak temizlenerek güvenli hale getiriliyor. Özellikle toplu taşıma durakları, okul önleri ve meydanlarda çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Tuz depoları stratejik konumda

Buzlanmalara karşı ilçede üç farklı noktada Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Hadımköy Mahallesi'nde toplam 8 bin ton yol tuzu hazır bulunduruluyor. Ayrıca 2025 yılı için ayrılan 3 bin tonluk hibe yol tuzu ile toplam stok kapasitesi 10 bin tona ulaştı. Tuz depolarının stratejik noktalarda konumlandırılması sayesinde ekipler, kritik bölgelerde hızlı ve etkin müdahalede bulunabiliyor.

Kesintisiz çalışmalar devam ediyor

Belediye ekipleri, özellikle ana arterler, hastane yolları, toplu taşıma güzergahları, meydanlar ve yaya yollarında çalışmalarını yoğunlaştırarak kar küreme ve tuzlama işlemlerini düzenli olarak sürdürüyor. Kar yağışının etkisini artırması durumunda ek önlemler devreye alınarak vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Hava Durumu, Arnavutköy, istanbul, Belediye, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
21:09 Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek
21:04 Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş’tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:38 Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi Kız kardeşler yeniden tutuklandı Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler yeniden tutuklandı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
20:23 Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 16:26:44. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.