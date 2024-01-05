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İstanbul'da kendisine silah çeken oğlunu öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da kendisine silah çeken oğlunu öldüren baba tutuklandı

Kağıthane'de madde bağımlısı olan 35 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren baba tutuklandı. Olayın ardından baba, oğlunun kendisini ve annesini uyuşturucu parası için darp ettiğini ve bıçak çektiğini belirtti.

İstanbul\'da kendisine silah çeken oğlunu öldüren baba tutuklandı
05.01.2024 - 00:35,
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İstanbul'da kendisine silah çeken oğlunu öldüren baba tutuklandı

İSTANBUL - Kağıthane'de kendisine silah çeken madde bağımlısı 35 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren baba tutuklandı. Gencin uyuşturucu parası yüzünden annesini ve babasını birçok kez darbettiği ve bıçak çektiği ortaya çıkmıştı.

Kağıthane Nurtepe'de dün saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Ali Çiftçi, bir süredir uyuşturucu parası yüzünden kargo firmasından emekli babası Erol Çiftçi ve annesi Sıdıka Çiftçi'yi darp etmişti. Ailesinin bu yüzden evden kovduğu Ali Çiftçi, dün gece saatlerinde babasının olduğu eve gelmişti. Babasının eve almadığı genç, ona bir daha madde kullanmayacağına dair söz vererek ikna etmişti.

Babasını kandırıp kapıyı açtırmıştı

Bunun üzerine baba Erol Çiftçi, oğlu Ali Çiftçi'yi eve almak için kapıyı açmıştı. O esnada oğlu babasına silah çekerek para istemişti. İkili arasında çıkan arbedede elinden silahını alan Erol Çiftçi, oğlunu önce omzundan ardından da vücudunun çeşitli yerlerinden vurmuştu. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu Ali Çiftçi, evde hayatını kaybetmişti.

Babası tarafından vurulan genç ölmüştü

Olayın ardından baba Erol Çiftçi, polisi arayarak oğlunu öldürdüğünü dair ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genci kanlar içerisinde yerde bulmuştu. Baba Erol Çiftçi ise olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Gencin cenazesi ise olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında cenaze aracıyla Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırılmıştı.

"Beni ve eşimi uyuşturucu parası için darp etti" demişti

Öte yandan emniyette ifadesi alınarak işlemleri yapılan Erol Çiftçi, adli işlemi yapılarak adliyeye sevk edilmişti. Emniyette "kasten yaralama" ve "tehdit" suçundan kaydı bulunan Erol Çiftçi, çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ifadesinde uzun süredir oğlunun kendisinden uyuşturucu madde için para istediğini, eşini ve kendisini darp ederek küfürler savurduğunu, bu yüzden oğlunu evden kovduğunu, olay günü oğlunun tatlı sözler söyleyerek kendisine kapıyı açtırdığını ve silah çektiğini söylediği ancak çıkan arbedede silahı elinden alarak oğluna ateş açtığını belirttiği bilgisine ulaşılmıştı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kendisine silah çeken oğlunu öldüren baba tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kendisine silah çeken oğlunu öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
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