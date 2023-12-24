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İstanbul'da manavda alışveriş yapan adama silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da manavda alışveriş yapan adama silahlı saldırı kamerada

Beyoğlu'nda motosikletli iki saldırgan, bir manavdan alışveriş yapan kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı kameralara yansırken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

İstanbul\'da manavda alışveriş yapan adama silahlı saldırı kamerada
24.12.2023 - 22:46,
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İstanbul'da manavda alışveriş yapan adama silahlı saldırı kamerada

Beyoğlu'nda motosikletli iki saldırgan manavda alışveriş yapan şahsa silahlı saldırı düzenledi

Polisi yakaladığı saldırgan gözaltına alındı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda motosikletli iki saldırgan cadde üzerindeki bir manavdan alışveriş yapan şahsa silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı kameralara yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ateş açan saldırganı yakalayarak gözaltına alırken, saldırının manavdan alışveriş yapan bir kişiye yönelik olduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu Kulaksız'da geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda cadde üzerinde motosikletle seyreden kasklı ve cerrahi maskeli iki şahıs, bir manavı hedef aldı. İleriden bir tur atan şahıslardan biri silahını çekerek manava 5 el ateş açtı. Saldırının ardından saldırganlar kaçarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İşyerinde ise kurşunların isabet etmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar cadde üzerinde yürüdüğü ve alışveriş yaptığı esnada motosikletli saldırganlar ateş açıyor. Sesleri duyan vatandaşlar panik yaşıyor.

Manavda alışveriş yapan şahsa saldırı

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, işyeri çalışanı Taner Ç.'nin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların saldırıyı manavdan alışveriş yapan bir kişiye yönelik olduğu belirlendi. Devam eden çalışmalarda saldırıda bulunan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da manavda alışveriş yapan adama silahlı saldırı kamerada - Son Dakika


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