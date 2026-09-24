İstanbul'da narkotik operasyonlarında 551 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da narkotik operasyonlarında 551 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul\'da narkotik operasyonlarında 551 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, 21-23 Eylül'de kent genelinde düzenlediği operasyonlarda 188 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda 551 kilo 450 gram metamfetamin ve 40,5 kilogram AM-2201 hammaddesi ele geçirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da 21-23 Eylül tarihleri arasında farklı ilçelerde düzenlenen narkotik operasyonlarında 188 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda toplam 551 kilo 450 gram metamfetamin ile 40,5 kilogram sentetik kannabinoid (AM-2201) hammaddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik kent genelinde art arda operasyonlar düzenledi. 21 Eylül akşamı yapılan operasyonda 224 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

22 Eylül sabahı Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer'de eğlence mekanları, restoranlar, tekel bayileri, vale noktaları ve sokak satıcılarına yönelik operasyonda 176 kişi yakalandı. Çalışmalarda 8 mekan ve 5 vale noktası incelemeye alındı.

Aynı gün öğleden sonra düzenlenen bir başka operasyonda 272 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi; 3'ü İran vatandaşı olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Esenyurt'ta bir çatı katında kaldıkları ve deterjan ile sabun ürettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Bağcılar'da 22 Eylül akşamı matbaa görünümü verilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda ise 2 şüpheli yakalandı. İş yerinin üst katında, bonzai üretiminde kullanılabilen sentetik kannabinoid (AM-2201) hammaddesinin üretildiği tespit edildi. Aramalarda 40,5 kilogram AM-2201 ile yaklaşık 300-400 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. AM-2201'in yaklaşık 4 ton 500 kilogram bonzai üretiminde kullanılabileceği değerlendirildi.

23 Eylül'de Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 55 kilogram metamfetamin ele geçirildi ve İran vatandaşı 1 şüpheli yakalandı. Aynı gün Arnavutköy'de, Diyarbakır'dan İstanbul'a getirildiği belirlenen toz esrarın satışa hazırlandığı adrese yapılan operasyonda da 1 şüpheli yakalandı.

Polis ekiplerinin çalışmalarında, bazı şüphelilerin izlerini kaybettirmek için toplu taşıma araçlarını kullandıkları, üretim yapılan iş yerlerine ise yalnızca faaliyet sırasında gittikleri belirlendi.

Üç günlük operasyonlarda toplam 188 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
İstanbul Emniyet MüdürlüğüNarkotik Suçlar3. SayfaNarkotikİstanbulGüvenlikGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
15:46
Bomba patlamış gibi 10’a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü
Bomba patlamış gibi! 10'a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü
15:43
Ve Abdullah Avcı Süper Lig’e geri dönüyor İşte görüştüğü takım
Ve Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor! İşte görüştüğü takım
15:36
Montella kara kara düşünüyor Fransa maçı öncesi kritik eksikler
Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler
15:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı Taraftara ücretsiz olacak
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
14:25
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın 5 polis saya saya bitiremedi
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:03:41. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul'da narkotik operasyonlarında 551 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei