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İstanbul'da Okey Kavgası

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Başakşehir'de iki arkadaş okey oynarken çıkan tartışma kavgaya dönüştü, anlar kameraya yansıdı.

28.12.2024 10:38  Güncelleme: 16:49
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İstanbul Başakşehir'de bulunan bir kıraathanede iki arkadaş okey oynarken, "işlek taş attın" diyerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ilginç kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Altınşehir Mahallesi Aydınlık Sokak'ta bulunan bir kıraathanede gerçekleşti. iddiaya göre, iki arkadaş okey oynarken meydana gelen olayda taraflardan biri "işlek taş attın" diyerek tartışmayı başlattı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KAVGA ANI KAMERADA

Çıkan kavga sokağa kadar taşarken, iki arkadaşın birbirlerine saldırmasına vatandaşlar müdahale etti. Yaşanan ilginç kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul\'da Okey Kavgası
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Okey Kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ramazan Demirci:
    Ne yorum yapayım ki? Adamlara bak yahu, oyun oynarken ölümüne kavga, tü sizin kalıbınıza. Yazık, bunlar baba, bunlar birey, buniar vatandaş, bunlar erkek, bunlar Türk, bunlar müslüman.. Yazık, ayıp, utanın. 36 0 Yanıtla
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