İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 6 Tutuklama

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İstanbul merkezli PKK/KCK operasyonunda 6 kişi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 4 ilde, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nin ideolojik yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında İstanbul'da 5 ilçe ile Diyarbakır, Van ve Mersin'de operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, Örgüt güdümünde internet tabanlı yayın yapan bir medya kanalı içerisinde faaliyet gösteren, Esenyurt'taki bir düğün salonunda terör örgütüne yönelik sloganlar atarak propaganda yaptıkları belirlenen bazı kişiler ile geçmiş dönemde örgüt saflarında yer alan PKK mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan 15 şüpheliden 6 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan dosya kapsamında haklarında yakalama kararır bulunan E.B. ve B.K, isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.