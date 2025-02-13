İstanbul'da PKK/KCK Soruşturması: 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İstanbul'da PKK/KCK Soruşturması: 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

13.02.2025 11:04
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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DEM Parti tarafından yerel seçim stratejisi olarak belirlenen ve Aralık 2023'te yayımlanan tutum belgesinde 'kent uzlaşısı' gerçekleştirilen görüşmeler, müzakereler ile anlaşma sağlanan il veya ilçelerde aday göstermeme, kendi adayını farklı partiler bünyesinde aday gösterme ve belediye meclislerinde kontenjan elde etme gibi yöne gidildiği tespit edilmiş, soruşturmada 'kent uzlaşısı' formülünün teorisinin terör örgütü yönetimince yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, batı illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu belirlenmişti. Sözde bu formül ile batı il ve ilçelerindeki Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmalarının, yerel yönetimlerde yer almalarının ve siyasi bir denge olmalarının amaçlandığı, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu ve özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların, örgütün taban örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu kaydedilmişti.

10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturmada örgütün 'kent uzlaşısı' kapsamında faaliyet yürüten örgüt mensuplarından oldukları öne sürülen ve bu çerçevede seçilmeleri sağlanarak görev yapmaya başladıkları iddia edilen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G. ile Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli, Beyoğlu Meclis Üyeleri ve Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı 1 sivil şahıs olmak üzere toplamda 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da PKK/KCK Soruşturması: 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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