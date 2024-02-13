PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması olan DGH içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 2 şüpheli tespit edildi. Ayrı bir soruşturma çerçevesinde örgüt içerisinde araç kundaklama faaliyetlerini organize ettikleri değerlendirilen 2'si il dışı adresli 5 şüpheli daha belirlendi.
7 şüpheli yakalandı
Tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Ortaköy sahilinde meydana gelen olayda iki kişi denize düştü. İtfaiye, sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olay yerine sevk edildi. Bir kişi kurtarılırken, dalgıçlar diğer kişiyi aramaya devam ediyor.
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Gelen son zamların ardından akaryakıt fiyatları litre başına rekor seviyelerden satışa sunuluyor. 14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, dün gece yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam sonrasında 44-46 TL aralığına yükseldi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki artışı tarihi bir seviyeye ulaştırdı.
Büyükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynerine girmeye çalıştı. Yanındaki bir adamın yardımıyla ayakta kalan kadının bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz Mahallesi E-5 Yanyol mevkiinde meydana geldi.
Mersin'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan zanlının sahte kimlik kullandığı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı tespit edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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