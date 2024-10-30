İstanbul'da PKK'ya Şafak Operasyonu

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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından kent genelinde bir operasyon düzenlendi. PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, yapılanmanın sözde gençlik birliklerine bağlı şüphelilerin yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem şeklinde sokak eylemleri arayışında oldukları tespit edildi. Yürütülen çalışmalarla örgütün sözde siyasal alan yapılanmasının (KCK/TDÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL