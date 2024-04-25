İstanbul\'da yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı

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İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak, didik didik arandı. Sürücülerin belgeleri de kontrol edildi. - İSTANBUL