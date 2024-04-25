İstanbul'da yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı - Son Dakika
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İstanbul'da yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı

İstanbul\'da yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

25.04.2024 22:34
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İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak, didik didik arandı. Sürücülerin belgeleri de kontrol edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı - Son Dakika

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