İstanbul\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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İstanbul Anadolu Yakası'nda dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Araç sürücüleri göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda dün akşam saatlerinde başlayan yağış birçok ilçede etkili oldu. Kartal ilçesinde Atalar Mahallesi'nde de yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü. Oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL