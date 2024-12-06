İstanbul'da Sahte Alkol Operasyonu

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İstanbul'da sahte alkol üretimine yönelik "Çengel-8" operasyonları: 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sahte alkol üretimine karşı düzenlenen "Çengel-8" operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu; bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının anlaşılmasının üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Türk lirası değerinde 28 bin 400 litre sahte alkol ve 15 bin 150 adet sahte bandrol ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 9 şüpheli yakalandı.