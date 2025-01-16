İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti

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İstanbul'da son 3 günde sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti.

16.01.2025 22:54
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İstanbul'da son 3 günde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'ü buldu.

SADECE 4 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 88 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 33'ü yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.

YATAN HASTALARIN 29'U SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI

Hastanede yatan 48 hastadan 29'unun solunum cihazına bağlı şekilde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastalardan birinin tedaviyi reddettiği, 2'sinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği kaydedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN EK TEDBİR

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, sahte-kaçak alkolün satışı ve kullanımının önlenmesi amacıyla, 10 Ekim 2024 tarihli Valiliğin genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, işletmenin tamamını görebilecek şekilde 7/24 yüksek çözünürlükte kayıt yapabilecek kamera sistemi kurulması ve kayıtların 30 gün süreyle kayıt altında tutma zorunluluğu getirildiği duyuruldu.

Ayrıca 10 Ocak 2025 tarihli Valiliğin genelgesiyle; kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren, denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan, özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı alındı.

KAYMAKAMLARA TALİMAT

Bu genelgelere ilaveten ilçelerde; İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan denetim ekipleri kurulması ve bu ekiplerin 24 saat esasına göre aralıksız denetim yapmaları konusunda Kaymakamlıklar yazılı olarak talimat verildi.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN 4 TUTUKLAMA

Sahte-kaçak alkol kullanımı ve satışıyla ilgili devam eden operasyonlarda; piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklandı. 8 şüphelinin işlemleri devam ederken, 3 kişi serbest bırakıldı.

YILBAŞINDAN BU YANA 29 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konuldu. Sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin işyeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam ediyor. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştu.

İstanbul\'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33\'ü hayatını kaybetti

Sahte İçki, İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Salim TUFANER:
    Alkol kullanan biri değilim ancak alkollu içecek fiyatlarının çok yüksek olması kaçak yada el yapımı alkollu içecek pazarının onunu acıyor bence devletin vergileri gözden geçirmesi gerek 133 26 Yanıtla
  • Astor2 null:
    bunun tek sebebi saçma sapan dayatılan zamlar ve kendini bilmez hadsizcee insanlara hakaret eden akp ( rte ) rejimidir. 93 33 Yanıtla
    GARİP DERVİŞ:
    Allah rızası için içmeyin be kardeşim. hem günah hem cebine hem huzuruna engel. etmeyin bere. bu aciz kardeşinizi ûkala görebilirsiniz ama hakikattir sözüm. beni kurtaran Rabbimiz sizide kurtarsın hayırlı bir şekilde inşaallah. herşeyi de siyasete bağlamayın koca koca adamlarız hiç mi aklımız irademiz yok. evimize getirende yok evimizden çıkaran da. ne yapıyorsak biz yapıyoruz. 1 0
  • Mustafa Yildiz:
    33 Ayyaş CHP li eksilmiş 14 65 Yanıtla
    Ferhat YRD:
    CHP kiler şapsın seni , insan vefatından bahsediyor yobaz @yı 0 0
    Saim Akkuzu:
    Eskimo 0 0
    AHMET YILMAZ:
    Musti karinuiskim 0 0
    Burak üstün:
    Ne saçmalıyon lan sen 0 0
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu ölümlerin tek sorumlusu akp dir.Kimse değil...Bir ürünün piyasa şartlarına göre fiyatı belirlenir, kafanıza ve inançlarımızı göre fiyat oluşturulmaz!Yaptığınız fahiş fiyatların sonuçudur bu ölümler...Belki bugün yasalar karşısında bir hesap vermeyebilirsiniz ama yarın Tanrıya bunun hesabını vereceksiniz...Bundan emin olabilirsiniz... 45 11 Yanıtla
    Bülent Gökçe:
    Tanrın kim senin 1 0
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