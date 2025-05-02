İstanbul'da Silahlı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Silahlı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada yoldan geçen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 2 şüpheli tutuklandı.

02.05.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da silahlı kavga kamerada: Yoldan geçen genç hayatını kaybetti, 2 şüpheli tutuklandı

21 suç kaydı olduğu belirlenen bir şüphelinin evinden yaklaşık 24 kilo uyuşturucu çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 2 kişi arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen 22 yaşındaki genç kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Silahlı kavga anı da kameraya yansıdı.

Olay, 26 Nisan Cuma gecesi Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.T. ile Y.M.B. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada yoldan geçen S.A.Ş. kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmada C.T. ve Y.M.B.'nin kimliklerini tespit etti. Taksi şoförlüğü yaptığı belirlenen C.T., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. C.T. ifadesinde, olay günü Y.M.B.'yi aracına aldığını, indirdikten sonra araçta unuttuğu eşyasını geri istediğini, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını anlattı. Tartışmanın ardından Y.M.B.'nin silahla yanına geldiğini ve çıkan boğuşmada silahın ateş alarak S.A.Ş.'nin vurulduğunu öne sürdü.

2 şüpheli tutuklandı

C.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Süleymaniye Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen Y.M.B. ise 30 Nisan'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ile birlikte iki el çantası içerisinde 23 kilo 929 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette 21 suç kaydı olduğu tespit edilen Y.M.B., ifadesinde C.T. ile aralarında husumet olduğunu, tartışma sırasında S.A.Ş.'nin yanlışlıkla vurulduğunu söyledi. Y.M.B. de işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, silahlı kavga anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Esenyurt, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Silahlı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 19:45:29. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Silahlı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.