İstanbul'da Silahlı Kavga: Genç Hayatını Kaybetti

İstanbul'da silahlı kavga kamerada: Yoldan geçen genç hayatını kaybetti, 2 şüpheli tutuklandı

21 suç kaydı olduğu belirlenen bir şüphelinin evinden yaklaşık 24 kilo uyuşturucu çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 2 kişi arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen 22 yaşındaki genç kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Silahlı kavga anı da kameraya yansıdı.

Olay, 26 Nisan Cuma gecesi Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.T. ile Y.M.B. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada yoldan geçen S.A.Ş. kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmada C.T. ve Y.M.B.'nin kimliklerini tespit etti. Taksi şoförlüğü yaptığı belirlenen C.T., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. C.T. ifadesinde, olay günü Y.M.B.'yi aracına aldığını, indirdikten sonra araçta unuttuğu eşyasını geri istediğini, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını anlattı. Tartışmanın ardından Y.M.B.'nin silahla yanına geldiğini ve çıkan boğuşmada silahın ateş alarak S.A.Ş.'nin vurulduğunu öne sürdü.

2 şüpheli tutuklandı

C.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Süleymaniye Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen Y.M.B. ise 30 Nisan'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ile birlikte iki el çantası içerisinde 23 kilo 929 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyette 21 suç kaydı olduğu tespit edilen Y.M.B., ifadesinde C.T. ile aralarında husumet olduğunu, tartışma sırasında S.A.Ş.'nin yanlışlıkla vurulduğunu söyledi. Y.M.B. de işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, silahlı kavga anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.