İstanbul'da Suç Örgütüne Büyük Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Suç Örgütüne Büyük Operasyon

İstanbul\'da Suç Örgütüne Büyük Operasyon
14.07.2025 16:03
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İstanbul'da İ.A. liderliğindeki suç örgütüne yapılan operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari durumda bulunan İ.A.'nın liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari durumda bulunan İ.A.'nın liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı olarak örgütün propaganda ve eleman temini için kullandığı değerlendirilen 40 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Özellikle çalıntı araç ve motosiklet kullanılarak işlenen "kasten öldürme", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "resmi belgede sahtecilik", "tehdit" ve "motosiklet hırsızlığı" gibi çok sayıda suça karıştığı tespit edilen örgüt üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplamda 116 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şebekenin gerçekleştirdiği suçların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

150 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş

Ayrıca soruşturma kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 150 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç örgütlerine silah temin eden ve silah ticareti yapan 3 atölye ile 250 adreste yapılan aramalarda; 214 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, 1 kalem tabanca, 5 çelik yelek, 2 çalıntı motosiklet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 89 şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

"Son yapılan operasyonda 89 şarj gözaltına alınmış ve adli işlemleri devam etmektir"

Açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğümüzce, kasten öldürmek, tehdit yağma ve silah ticareti suçlarına karışan, bir organize suç örgütüne yapılan operasyonlar kapsamında 239 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 150 şahıs tutuklanmış. Son yapılan operasyonda 89 şarj gözaltına alınmış ve adli işlemleri devam etmektedir. Operasyonların sonucunda 215 adet silah, 3 adet AK 47 çok uzun namlulu, bol miktarda fişek ele geçirilmiştir. Ayrıca eleman temini ve propaganda maksadıyla, sosyal medya hesaplarında 40 adet sosyal medya hesabı da kapatılmıştır. Suç ve suçluyla mücadelede geri adım yok. İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü olarak biz buradayız asla taviz vermeden suçla ve suçluyla mücadele edeceğiz. Teşekkür ediyorum, sağ olun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Suç Örgütüne Büyük Operasyon - Son Dakika

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