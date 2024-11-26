İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe - Son Dakika
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İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe

Fatih'te düzenlenen operasyonda 334 ikona ve birçok tarihi eser ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

26.11.2024 16:50
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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Farklı dönemlere ait çok sayıda eser ele geçirildi

334 adet Hz. İsa ile Hz. Meryem'in resmedildiği ikon bulundu

İSTANBUL - Fatih'te polis ekipleri tarafından 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 150 adet sikke, 334 adet Hz. İsa ile Hz. Meryem ve Hristiyanlık inancı gereği ulvi kabul edilen aziz ve azizelerin resmedildiği ikona, 63 adet sosyal hayata dair eşya, yüzük, silah ve çok sayıda çeşitli tarihi eser ele geçirildi. Osmanlı ve Roma İmparatorluklarına ait çok sayıda eserin ele geçirildiği Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, Fatih'te 3 farklı adres tespit edildi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 150 adet Yunan İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu ile 17.- 18. ve 19. yüzyılda Klasik ve Batılılaşma Dönem Osmanlı İmparatorluğu, İspanya Deniz Aşırı, Almanya Federal Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri dönemlerine tarihlendiği düşünülen farklı ebat ve boyutlarda sikke grubu, 334 adet Hristiyanlık inancına ait olduğu değerlendirilen, üzerinde Hz. İsa ile Hz. Meryem ve Hristiyanlık inancı gereği ulvi kabul edilen aziz ve azizelerin resmedildiği, ahşap malzemeden imal farklı boyut ve ebatlarda İkona grubu, 63 adet 17.-18.-19. ve 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülen, halkın sosyal heyetini yansıtan, bilim, din ve mihaniki sanatlarla ilgili etnografik nitelikteki kültür varlıkları olmak üzere koruyucu ve vurucu silahlar, cam eşyalar, süs eşyaları, yüzük taşları, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri, deri, bez, papirus, parşümen veya maden üzerine yazılı veya tasvirli belgeler ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya tezhipli kitaplar, minyatürler, kumaş ve benzeri taşınır eşyalar ve bunların parçaları, 39 adet Geç Osmanlı devirlerine tarihlendiği düşünülen gümüş kaşık seti grubu, 28 adet Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet devirlerine tarihlendiği düşünülen mühür, 17 adet Kütahya ve İznik seramik imal edilen taşınmaz karo parça grubu, 3 adet Osmanlı dönemi kale tüfeği, 2 adet üzerinde Hz. İsa ve Hz. Meryem figürleri bulunan fil dişi olabileceği değerlendirilen obje de bulundu.

Eserlerin, İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edilecek. Yakalanan şüphelilerden biri emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüphelinin işlemleri devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, ele geçirilen kaçak tarihi eserler, Fatih'teki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki Yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe - Son Dakika

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