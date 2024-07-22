İstanbul'da Tefecilik Çetesine Operasyon: 61 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Tefecilik Çetesine Operasyon: 61 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli düzenlenen 'Kuyu-11' operasyonunda, tefecilik çetesinin elebaşılığını yapan Tuncer A. liderliğindeki 61 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda, mağdurların ölüm tehditleri aldığı ve yaklaşık 50 milyon lira zarara uğradığı tespit edildi. Operasyon kapsamında yapılan baskınlarda ise silahlar, çekler ve diğer deliller ele geçirildi.

22.07.2024 17:17
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Milleti canından bezdiren tefecilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen "Kuyu-11" operasyonunun detayları ortaya çıktı. Tefecilerden borç alan bazı mağdurların, ölüm tehditleri aldıkları gerekçesi ile yurtdışına gittikleri ve bazılarının yaklaşık 50 milyon lira zarara uğradıkları tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "tefecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma" ve "tehdit" gibi suçlara karışan yeni bir çete tespit edilmişti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde suç örgütüne yönelik "Kuyu-11" adı verilen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan operasyonunun detaylarına ulaşıldı. Özel harekat timlerince gerçekleştirilen baskınlarda elebaşılığını Tuncer A.'nın yaptığı tefecilik çetesinin 61 üyesi yakalanırken, zanlıların karıştıkları suç haritası ortaya çıktı. Tefecilerin ağına düşürdükleri müştekilerden bazılarının maddi problemler yaşadığı dönemde zanlılardan faiz karşılığında yaklaşık 15 milyon lira borç para aldığı, aldıkları borç paraya karşılık şüpheli şahıslara teminat olarak farklı miktarda 300 çek verdikleri, 2 taşınmaz ve 5 aracı şüphelilere devrettikleri öğrenildi.

Çete fertlerinin, mağdur kişilerin aldığı borç parayı faizi ile birlikte ödemelerine rağmen, teminat olarak verdikleri taşınmaz varlıkları, çekleri ve otomobilleri geri iade etmedikleri, tam aksine silah ve ölüm tehdidi ile zor kullanarak bu kişilerden yeni çekler aldıkları anlaşıldı. Mağdur kişilerden bazılarının ailesinin ve kendisinin ölüm tehditleri almasından dolayı yurtdışına çıktıkları ve bazılarının yaklaşık 50 milyon lira civarında maddi zarara uğradıkları belirlendi.

Otomobil galericiliği adı altında tefecilik yapan çetenin elebaşılığını Tuncer A.'nın, yöneticiliğini Yasin K.'nın yaptığı çeteye yönelik 19 Temmuz'da İstanbul merkezli Ağrı, Sakarya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi, baskınlarda 61 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmaların devamında 1 şüphelinin daha ekiplerce yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 62'ye yükselirken, adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 618 çeşitli ebatlarda fişek, 3 milyon 570 bin lira tutarında 76 senet, 1 milyon 710 bin lira tutarında 3 çek, 4 ajanda, 1 tapu aslı ve 1 tahsilat makbuzu defteri ele geçirildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri bugün tamamlanan 62 şüpheliden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geri kalan 48 kişi, sabah saatlerinde emniyetten İstanbul Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Operasyonu Bakan Yerlikaya açıklamıştı

"Kuyu-11" adı verilen operasyon, bu sabah İçişleri Bakanı Yerlikaya tarafından, sosyal medyadan duyurulmuştu. Yerlikaya'nın yaptığı paylaşımda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, "tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma ve tehdit" suçlarına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve bu baskınlarda liderliğini Tuncer Aslan'ın yaptığı suç örgütünün çökertilerek 61 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve Yüce Türk adaletini bulacaklar" notunu düşmüştü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Tefecilik Çetesine Operasyon: 61 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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