İstanbul'da telefon dolandırıcısı kadını 7 milyon TL dolandırdı - Son Dakika
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İstanbul'da telefon dolandırıcısı kadını 7 milyon TL dolandırdı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde telefonla aradığını kadına kendini polis olarak tanıtan bir kişi, 7 milyon TL dolandırdı. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Şüphelinin yakalanmamak için kıyafet değiştirdiği anlar kameraya yansıdı.

05.06.2024 14:38
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde telefonla aradığını kadına kendini polis olarak tanıtan bir kişi, 7 milyon TL dolandırdı. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Şüphelinin yakalanmamak için kıyafet değiştirdiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, 14 Mayıs'ta Bakırköy'de gerçekleşti. Bir dolandırıcı, Z.D. adlı kadını arayarak kendini polis olarak tanıtıp, bir operasyon kapsamında evdeki altın ve paraları istedi. Dolandırıcıya inanan kadın, para ve ziynet eşyalarını bir poşete koyarak sokakta buluştuğu dolandırıcıya içinde 7 milyon değerinde altın bulanan ziynet eşyası ve parayı verdi. Ardından poşeti alan şüpheli, bir süre sokakta ilerdi. Daha sonra bir sokak arasına giren dolandırıcı burada kıyafetlerini değiştirdi. O anlar kameraya yansırken, bu yöntemle takip edilmekten kurtulmayı amaçladığı öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Daha önceden 5 suç kaydı olduğu tespit edilen B.N.T. adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da telefon dolandırıcısı kadını 7 milyon TL dolandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da telefon dolandırıcısı kadını 7 milyon TL dolandırdı - Son Dakika
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