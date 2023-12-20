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İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden pilot Mersin'de defnedildi - Son Dakika
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İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden pilot Mersin'de defnedildi

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden pilot Ekin Güneş, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yakınları katıldı. Ekin Güneş, Çiftlikköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İstanbul\'da trafik kazasında hayatını kaybeden pilot Mersin\'de defnedildi
20.12.2023 - 14:41,
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İstanbul'da Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden pilotlardan Ekin Güneş, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Muğdat Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hayatını kaybeden pilotun annesi Figen ile babası Sadık Çağatay Güneş ve yakınları katıldı. Ailesi ve yakınları tabut başında uzun süre gözyaşı döktü. Baba Sadık Çağatay Güneş ise cenaze namazı boyunca elinde tuttuğu oğlunun fotoğrafına dokunarak, gözyaşı döktü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ekin Güneş, Çiftlikköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın geçmişi

Kaza, 2 gün önce Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda gece 02.00 sıralarında yaşandı. THY'de pilot olarak görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş (30) ve Ersal E., gece saatlerinde Çatalca istikametine doğru yola çıktı. Ersal E.'nin kullandığı 34 CBM 292 plakalı otomobil, seyir halindeki bir kamyona arkadan çarparak kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, yol kenarındaki alana çıkarak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak araçtan çıkarılan şoför Ersal E. ise hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu belirlenen şoför, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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