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İstanbul'da trafikte tartışan adam tetikçi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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İstanbul'da trafikte tartışan adam tetikçi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı kadının kocası tarafından tehdit edilen Emre Ü., tarafların buluşması sonucunda silahlı saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganlar tutuklandı.

İstanbul\'da trafikte tartışan adam tetikçi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
26.01.2024 - 20:38,
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İstanbul'da şoke eden olay: Eşi ile trafikte tartışan adamı, tetikçi tutup kurşun yağmuruna tutturdu

" Bu mu sana küfür eden" deyip kurşuna yağmuruna tuttular: O anlar kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı kadının kocası tarafından defalarca telefonla tehdit edilen Emre Ü., taraflar bir araya gelmek istedi. Bunun üzerine bir araya gelen taraflardan Emre Ü., trafikte tartıştığı Gizem M.U'nun kocası Mert C.U.,'nun arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Olay sonrasında gözaltına alınan koca ve iki arkadaşı sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gerçekleştirilen silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aynı gün Eyüpsultan'da trafikte ilerleyen Emre Ü., seyir halindeyken Gizem M.U., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerinden saatler sonra Emre Ü., akşam saatlerinde iki farklı cep telefonu numarasından 'Sen kimsin benim eşime küfür ediyorsun' diye arandı.

"Bu mu sana küfür eden" deyip kurşun yağmuruna tuttular

Kendisini ısrarlı bir şekilde arayan kişiler tarafından tehdit edilen Emre Ü., arkadaşı Cem R.,'yı da yanına çağırıp telefonla kendini arayanlar ile buluştu. Gizem M.U.'nun eşi Mert C.U., arkadaşları ile beyaz renkli plakasız bir araçla buluşma yerine geldi. Arabadan inen 4 kişiden 1'i elindeki cep telefonuyla görüntülü konuştuğu Gizem M.U.'ya " Bu mu sana küfür eden" dedikten sonra belinden çıkardığı silah ile Emre Ü.'ye defalarca ateş edip, gelmiş oldukları araç ile olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emre Ülker'i ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek araçla kaçan saldırganları yakaladı.

Olayla ilgili 3 saldırgan gözaltına alınıp cezaevine gönderildi

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında azmettirici olduğu iddia edilen Mert C. U., Kerim B, saldırgan Kürşat E. Ö., ve Emre M. olduğunu tespit ederek olayda kullanılan silah ile birlikte yakaladı. Cem R., ve Emre M., isimli şahısların tanık olarak ifadelerinin alınmasının ardından şüpheli olarak ifadesine başvurulan Gizem M.U., serbest bırakıldı. İfadeleri alınan azmettirici Mert C.U., Kerim B. ve saldırgan Kürşat E.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Akşam saatlerinde meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 kişinin sokağa giriş ve kameraya baktıkları, daha sonra saldırganın defalarca ateş edip arkadaşları ile olay yerinde kaçtığı anlar görülüyor.

Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen Mert C.U., Kerim B. ve Kürşat E.Ö.'nün daha önceden de suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da trafikte tartışan adam tetikçi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu - Son Dakika


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