İstanbul'da üniversite öğrencisi genç kıza bıçaklı saldırı: "Abi korkuttun beni" dediği şahıs belinden bıçakladı

Kağıthane'de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki genç kız arkadaşının evine gireceği esnada bıçaklandı

Belinden ağır yaralanarak 3 organı zarar gören genç kız hastaneye tedavi altına alındı

Polis bıçağı peçeteye sarıp yere attıktan sonra kaçan kasklı saldırganın peşine düştü

İSTANBUL - Kağıthane'de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki genç bir kız, gece yarısı yeni taşınan arkadaşlarının evine gireceği esnada kendisini takip eden kasklı saldırgan tarafından bıçaklandı. Belinden ağır yaralanarak 3 organı zarar gören genç kız, hastanede tedavi altına alındı. Polis bıçağı peçeteye sarıp yere attıktan sonra kaçan kasklı saldırganın peşine düştü.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.'nin evine gitti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine döndü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız, ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.'nin evine gitmek için gece yarısı yola çıktı.

"Abi korkuttun beni" dediği şahıs belinden bıçakladı

Yaya olarak yürüyen genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.'nin bulunduğu binanın önüne geldi. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaştı. Genç kızın "Abi korkuttun beni" diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçakladı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına geldi. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Bıçaklanan kızın 3 organı zarar gördü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesi'ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi olan genç kız hemen ameliyat alındı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alındı.

"Arkamdan bıçakladı ve çığlığımın üstüne kaçtı"

Olayla ilgili konuşan Aslıhan Zengin, "Evden çıkıp arkadaşıma giderken kasklı bir adam gördüm. Sonrasında izlendiğimi hissettim ama arkama baktığım da kimseyi görmedim. Arkadaşımın binasın girmek için şifreyi girerken adam üstüme doğru koştu. Kurye olduğunu sandım. Tam o sırada beni arkamdan bıçakladı ve çığlığımın üstüne kaçtı. Ondan sonra bıçağı da peçeteyle tutup yere fırlatmış" dedi.

"Parkın orada gördüğünü ondan sonra da arkasında bittiğini ve kendisini bıçakladığını söyledi"

Baba Kenan Zengin ise, "Kızım üniversite 2. sınıf öğrencisi. Cuma akşamı arkadaşına giderken mahsun bir şekilde yürüyor. Arkadaşının kapısına geldiğinde kimliği belirsiz, kasklı ve yeşil montlu bir adam kızımı bıçakladı. Kızım bağırınca da elindeki bıçağı ve çantayı atıp kaçtı. Bize takip ettiğini söylüyor. Parkın orada gördüğünü ondan sonra da arkasında bittiğini ve kendisini bıçakladığını söylüyor. 'Bir düşmanının var mı, biri sana sarkıntılık yaptı mı veya biri teklifte bulundu da ret mi ettin mi?' diye sorduk. Öyle bir yaşantısının olmadığını ve kimseyle öyle bir şey yaşamadığını söyledi. Yalan da söylemez benim kızım. Sesi tanınır diye mi bir şey söylemiyor? Yani bu psikopat mı manyak mı bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bağırmasaydı belki de daha da devam edecekti"

Zengin, "Şifreyi girerken çocuk yanlış giriyor. O arada arkasında bitiyor. 'Abi beni korkuttun ne yapıyorsun' diyor. O arada bıçağı sokuyor. Ölümden döndü. 3 organı zarar gördü ve ameliyatı 6 saat sürdü. Kızım öleceğim düşüncesiyle ameliyata girdi. Hekimlerimiz sağ olsunlar çok iyi ilgilendiler. Eşim, kızımı yürürken arıyor eve gidip gitmediğini öğrenip endişelenmemek adına. Dördüncü aramada da ulaşamayınca arkadaşını aradık. Olayı öğrendik ve apar topar gittik. Zaten mesafe 700-800 metreydi. Şu an son durumu hayati tehlikesi yok. Ama iyileşmesi uzun sürecek. Arkadaşları çığlığına çıkıyor. Bağırmasaydı belki de daha da devam edecekti. Bu olayında arkasını ben bırakmak istemiyorum. Bu işin failini bulunmasını istiyorum. Ceza almasını istiyorum sonuna kadar" şeklinde konuştu.

"Evimin sokağından beri takip etti"

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak genç kızın ifadesine başvurdu. İfadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, saldırganı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.