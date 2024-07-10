İstanbul'da uyuşturucu çetesine operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu çetesine operasyon: 9 gözaltı

İstanbul'da Bayğaralar adlı uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si cezaevine gönderildi. Operasyonda, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

10.07.2024 11:38
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İstanbul'da uyuşturucu çetesine operasyon: 9 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da Bayğaralar adlı uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamuoyunda 'Bayğaralar' olarak anılan organize suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Polis, Esenyurt ilçesi başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde "Uyuşturucu Madde Ticareti", "Kasten Öldürme" ve "Kasten Yaralama" gibi suçlara karışan çetenin üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde çeteye ait olduğu belirlenen 9 ikamet adresi ve 2 iş yerine yönelik 5 Temmuz'da operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyona hedef olan adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 614 gram eroin, 1 kilo 32 gram kokain, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 8 hassas el terazisi, 2 ruhsatsız tabanca, bir otomatik tabanca, bu silahlara ait 6 mermi, 4 balistik yelek, polis yeleği ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 2'si 'adli kontrol hükümleri' uygulanarak serbest bırakıldı. Geri kalan 7 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da uyuşturucu çetesine operasyon: 9 gözaltı - Son Dakika

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