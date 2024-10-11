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İstanbul'da uyuşturucu denetimi: 225 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da polis ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde 91 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetimlerde, 225 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, kent genelinde 'uyuşturucu ticareti' suçunun önlenmesi ve 'torbacı' diye adlandırılan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, kentin Anadolu yakasında kalan Ataşehir, Beykoz, Sancaktepe, Sultangazi, Tuzla ve Ümraniye ile Avrupa yakasındaki Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Şişli ilçelerinde bir dizi denetim yapıldı. Ana arterlerde araçlara ve ara sokaklarda şüpheli kişilere yönelik düzenlenen denetimlerde 225 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan denetimlerde ise 91 kilo 440 gram uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 3 tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 870 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 39'u hakkında "uyuşturucu ticareti", 186'sı hakkında ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.