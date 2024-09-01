İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı, 2 Firari Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı, 2 Firari Tutuklandı

İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı, 2 Firari Tutuklandı

İstanbul Maltepe'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Fatih'te ise yapılan denetimde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kasten öldürme suçundan 17 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari yakalandı. Şüpheliler adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.09.2024 14:53
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İstanbul Maltepe'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, Fatih'te ekiplerin gerçekleştirdiği denetimde "Uyuşturucu kullanmak suçundan" 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "kasten öldürme" suçundan 17 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari yakalandı. Firariler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde yetiştirildiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese 29 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda B.Ö. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 4 kök Hint keneviri, 63.30 gram esrar, 1 adet öğütücü makine ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Denetimde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Polis ekipleri, Fatih Karagümrük ve Topkapı mahallelerinde ise aynı gün denetim gerçekleştirdi. Denetimde, şüphe üzerine durdurulan A.G.'nin "Uyuşturucu kullanmak" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphe üzerine durdurulan ve kendisini Ş.K. olarak tanıtan bir başka şüphelinin ise gerçek isminin Ö.Ç. olduğu ve "kasten öldürme" suçundan 17 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ö.Ç., üzerinde 1,80 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek yakalandı.

Gözaltına alınan B.Ö.'ye, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. Ö.Ç. ve A.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı, 2 Firari Tutuklandı - Son Dakika
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