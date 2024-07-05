İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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İstanbul'da Esenyurt Asayiş Narkotik Timi, motosiklet ile uyuşturucu madde ticareti yapılan adrese operasyon yaptı. Evdeki aramalarda 4 kilo 24 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Narkotik Timi, motosiklet ile uyuşturucu satışı yapan şahısları takibe aldı. Yapılan çalışma sonucunda uyuşturucunun Zafer Mahallesi'nde bulunan bir evden dağıtıldığını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Eve yapılan baskında 50 ayrı poşet içinde satışa hazır 630 gram kubar esrar, bir kilo kubar esrar, bir kap içerisinde 834 gram esrar ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan 1 kilo 560 gram kimyasal madde ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 5 cep telefonu, 8 adet hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ve 5 bin 970 liraya el konuldu. Konuyla ilgili Mert Boran A. ile Atalay U. isimli şahıslar gözaltına alındı. - İSTANBUL