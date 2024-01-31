İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 4 ilde yapılan ve haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüphelinin gözaltına alındığı "Kafes-33" operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Çete üyelerinin 2 işyerine gerçekleştirdiği silahlı saldırıların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Alınan bilgilere göre, söz konusu operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah sosyal medya hesabından duyurmuş, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-33 operasyonlarında bir organize suç örgütünün çökertildiğini ve 9 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul'da faaliyet gösteren 2 kuyumcusunun farklı tarihlerde kurşunlanması ve İstanbul Mardin Dernekleri Federasyonunca Atatürk Havalimanı fuar alanında düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'nde bir kişinin düzenlenen silahlı saldırıda yaralanması üzerine geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı çıkar amaçlı organize suç ağının üyelerinin söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği tespit edildi.
Yapılan araştırmalarda şüpheli Yüksel K.'nin, alacağı olduğu Göksel Kaya'dan alacağını çete elebaşı Ahmet Söylemez'e devrettiğini ve onun da yüksek miktarlarda para talep ettiği, bu nedenle iş yerlerinin kurşunlandığı tespit edildi. Tehditler sonrası Mardin Tanıtım Günleri'nde yaralanan Nedim Kaya'nın da yaşanan bu anlaşmazlıktan kaynaklanan husumet nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı.
İşyerlerine saldırı güvenlik kameralarına yansıdı
Emniyet güçlerince yapılan teknik ve fiziki takibin tamamlamasının ardından bu sabah erken saatlerde İstanbul başta olmak üzere Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı. Bir firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Öte yandan alacak verecek meselesine dayalı saldırı olayları çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Elde edilen iki farklı güvenlik kamera görüntülerinden birinde tek başına bir kişi, işyerine yönelik silahla ateş açıyor. Diğer bir görüntüde ise motosikletle olay yerine gelen 2 kişi, aynı sokakta bulunan bir işyerine yine silahla rastgele ateş açarak olay yerinden uzaklaşıyor. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL
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