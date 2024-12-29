İstanbul'da Yeni Yıl Güvenliği

3.Sayfa

Herkes sadece Balde\'yi biliyordu! Wanda\'dan Icardi\'ye bir darbe daha

İstanbul'da yeni yıl öncesi asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız:

"392 ekiple, 784 personelimizle Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da yeni yıl öncesi uygulamalarımızı başlattık"

"Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmesi için suçla mücadelede fedakar meslektaşlarımızla sahadayız"

İSTANBUL - İstanbul'da yeni yıl öncesi organize ve narkotik suçlarının önüne geçmek ve caydırıcı olmaya yönelik " Genel Güvenlik ve Asayiş Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamaya katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, " Bugün de 392 ekiple, 784 personelimizle Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da yeni yıl öncesi uygulamalarımızı başlattık. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmesi için suçla mücadelede fedakar meslektaşlarımızla sahadayız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da organize ve narkotik suçlarının önüne geçmek ve caydırıcı olmaya yönelik " Genel Güvenlik ve Asayiş Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız' da katıldı. Yeni yıl öncesi gerçekleştirilen denetim de araçlar durdurularak didik didik aranırken şüpheli görünen şahıslara Genel Bilgi Toplama yapıldı.

Denetim sırasında basın mensuplarına konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur şiarıyla bugün de Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde sahadayız. Vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti, huzur ve güvenliği için uygulamalarımıza devam ediyoruz. Uygulamalarımızda her ilçenin kendine özgü koşullarına ve suç oranlarına göre uygulamalarımızı planlamalarımızı yapıyoruz. Bugün de 392 ekiple, 784 personelimizle Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da yeni yıl öncesi uygulamalarımızı başlattık. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmesi için suçla mücadelede fedakar meslektaşlarımızla da sahadayız. Tabii uygulamalarımızda bize destek olan kıymetli İstanbullu vatandaşlarımıza ve değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.