İstanbul'daki cinayet videosunu paylaşan kişi yakalandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'da iki genç kızın öldürülmesi ile ilgili suçu övücü nitelikte video paylaşan kişinin yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul'da iki genç kızın öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına yönelik Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber, İstihbarat ve Çocuk Şube Müdürlüklerimizce gerçekleştirilen çalışmada bir sosyal medya hesabında suçu övücü nitelikte video paylaşımı yapıldığı görülmüş, söz konusu paylaşımı yapan şahsın U.B.H. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Gerger Çocuk Büro Amirliğine bağlı ekiplerimizce muhafaza altına alınmış, adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Çocuk Cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - ANKARA