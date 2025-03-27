İstanbul'daki Olaylarda 260 Tutuklama ve 150 Yaralı Polis - Son Dakika
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İstanbul'daki Olaylarda 260 Tutuklama ve 150 Yaralı Polis

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından çıkan olaylarda gözaltına alınan 1.879 şüpheliden 260'ının tutuklandığını ve 150 polisin yaralandığını açıkladı. Bakan, yapılan eylemlerin özgürlükle açıklanamayacağını vurguladı.

27.03.2025 11:51
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yapılan eylemlerde gözaltına alınan bin 879 şüpheliden 260'ının tutuklandığını ve 150 polisin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından çıkan olaylarla ve Ramazan Bayramı tatili nedeniyle uygulanacak güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bursa'da sabah saatlerinde meydana gelen otel yangınıyla ilgili konuşan Bakan Yerlikaya, "Bu sabah Bursa Uludağ'da bir otelde yangın çıktığı ihbarı alındı. Olay yerine ivedilikle ulaşıldı ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yapılan denetimler sonucu bu otel 2 Ocak'ta kapatılmıştı. Yangın esnasında otelde konaklama yoktu. Konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

"Adalet sokaklarda değil, mahkeme salonlarında tecelli eder"

Hukukun sokaklarda aranmaması gerektiğini dile getiren Bakan Yerlikaya, "Ana muhalefet liderinin yaptığı sokak çağrısı üzerine ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir süreç yaşandı. Bu süreçte sokak siyaseti meşrulaştırmak istendi. Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize taşlarla, sopalarla, asitlerle, baltalarla, molotoflarla saldırıldı. Milli, manevi ve ailevi değerlerimiz ayaklar altına alındı. Camilerimize, kabristanlarımıza hürmetsizlik edildi. Adalet sokaklarda değil, mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Hukuku sokak eylemleriyle bastırmaya çalışmak, adaleti linç etme kampanyalarıyla susturmaya kalkmak kimseye fayda sağlamaz. Hiçbir algı operasyonu, sokak kışkırtması gerçeklerin üzerini örtemez" şeklinde konuştu.

"Son yapılan eylemlerin özgürlükle açıklanacak bir yanı yok"

Kanuna uygun her türlü gösteriye izin verildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Anayasa ve kanunlara uygun her gösterenin başımızın üzerinde yeri var. 2024 yılında Bakanlığımıza toplantı ve gösteri yürüyüşü için 903 başvuru yapıldı. Bunların 863'üne izin verildi. Bakanlık olarak başvuruların yüzde 96'sına zaten izin vermişiz ama son yapılan eylemlerin özgürlükle açıklanacak bir yanı yok. Boykot çağrısı yapmakla, yerli milli markalarımızı ve çalışanlarını zor durumlarda bırakmakla amaçlanan nedir? Hele yabancı kanallara çıkıp Türkiye'yi şikayet etmek nedir?" diye konuştu.

"Son yapılan eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı, 150 polisimiz yaralandı"

Yurt genelinde gerçekleştirilen eylemler hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Son yapılan eylemler sonrası bin 879 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 260'ı tutuklandı, 468'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 489'u da serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı şüpheliler bulunuyor. Uyuşturucu, cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan adli işlem görenlerin de olduğu tespit edildi. Eylemlerde 150 polisimiz yaralandı" dedi.

"Ramazan Bayramı tatili trafik tedbirleri nedeniyle 69 bin 11 personelimiz görev yapacak"

Ramazan Bayramı tatili ile ilgili alınan önlemler hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Trafik tedbirlerimizi dün itibarıyla artırdık. Bu tedbirler 8 Nisan'a kadar sürecek. Bu 14 gün boyunca 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere toplam 69 bin 11 personelimiz görev yapacak. Trafikle ilgili verilerimizi geçen bayramlarda olduğu gibi her gün paylaşacağım. Tatil süresince 54 ilimizdeki 468 ortalama hız ihlal tespit sistemi, 24 saat boyunca hız denetimi yapacak. Polis ve jandarmamız gündüz bin 271, gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürecek. Hava araçlarımız ülkemiz genelinde 3 bin 81 saat denetim yapacak. Şehirlerarası terminallerde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılacak ve otobüsler çok sıkı denetlenecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'daki Olaylarda 260 Tutuklama ve 150 Yaralı Polis - Son Dakika

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