İstanbul Emniyet Müdürü Taksim'de Denetim Yaptı - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürü Taksim'de Denetim Yaptı

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Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim'de asayiş denetimlerine katılarak ekiplerden bilgi aldı.

09.12.2024 23:01
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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim'de denetime katıldı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ilçe ilçe denetimlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta ve Sultangazi'de denetimlere katılan Yıldız, Taksim'de denetime gelerek ekiplerden bilgi aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadele ve güvenliği sağlama kapsamında Beyoğlu ilçesinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Saat 20.00'de başlayan ve çok sayıda birimin katılımıyla düzenlenen uygulamada, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Narkotik, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Organize, Göçmen, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekipleri görev aldı. Uygulamayı yerinde denetlemek için Beyoğlu'na gelen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Denetim sonrası açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuruyla, bu şiyarla bugün de Beyoğlu'nda narkotik uygulaması için arkadaşlarımızla sahadayız. Uyuşturucuyla mücadele, tabi sadece bireyler değil ailelerin, toplumların da geleceğini karartan bir zehir. Bu mücadelemizde İstanbul halkımızın desteği bizim için önemli. İstanbul halkından istirhamım, desteklerini bizden esirgemesinler. Arkadaşlarımız çeşitli projelerle narkotik polisimiz bu illetle mücadele için çeşitli projelerimizi geliştiriyoruz. 'Uyuma' projeleriyle, 'en iyi narkotik polisi anne' projesiyle çeşitli projelerle teşkilatımız bu mücadeleyi katmanlandırıyor. Ancak tabi bize en önemli destek İstanbul halkımızın desteğini esirgememelerini rica ediyorum" dedi.

Açıklamalarının ardından Yıldız, Dolapdere Caddesi üzerindeki denetim noktasına gelerek denetimine devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Emniyet Müdürü Taksim'de Denetim Yaptı - Son Dakika

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