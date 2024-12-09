İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız Denetimlerine Devam Ediyor

3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ilçe ilçe denetimlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta ve Sultangazi'de denetimlere katılan Yıldız, Taksim'de yapılan denetimlere katılarak, ekiplerden bilgi aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadele ve güvenliği sağlama kapsamında Beyoğlu ilçesinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Saat 20.00'de başlayan ve çok sayıda birimin katılımıyla düzenlenen uygulamada, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Narkotik, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Organize, Göçmen, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekipleri görev aldı. Uygulamayı yerinde denetlemek için Beyoğlu'na gelen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuruyla, bu şiyarla bugün de Beyoğlu'nda narkotik uygulaması için arkadaşlarımızla sahadayız. Uyuşturucuyla mücadele, tabii sadece bireyler değil ailelerin, toplumların da geleceğini karartan bir zehir. Bu mücadelemizde İstanbul halkımızın desteği bizim için önemli. İstanbul halkından istirhamım, desteklerini bizden esirgemesinler. Arkadaşlarımız çeşitli projelerle narkotik polisimiz bu illetle mücadele için çeşitli projelerimizi geliştiriyoruz. 'Uyuma' projeleriyle, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesiyle çeşitli projelerle teşkilatımız bu mücadeleyi katmanlandırıyor. Ancak tabii bize en önemli destek; İstanbul halkımızın desteğini esirgememelerini rica ediyorum" dedi.

Açıklamasının ardından Yıldız, Dolapdere Caddesi üzerindeki denetim noktasına gelerek denetimine devam etti. - İSTANBUL