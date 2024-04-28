İstanbul Esenyurt'ta 37 yaşındaki 2 çocuk babası şahıs, eşi tarafından evde ölü bulundu - Son Dakika
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İstanbul Esenyurt'ta 37 yaşındaki 2 çocuk babası şahıs, eşi tarafından evde ölü bulundu

İstanbul Esenyurt\'ta 37 yaşındaki 2 çocuk babası şahıs, eşi tarafından evde ölü bulundu

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir apartmanda, 37 yaşındaki 2 çocuk babası Eyüp Çevik, eşi tarafından evde ölü olarak bulundu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yapılan incelemede Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

28.04.2024 22:14
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İstanbul Esenyurt'ta 37 yaşındaki 2 çocuk babası şahıs, eşi tarafından evde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 907. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan Eyüp Çevik (37), marketten eve dönen eşi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 çocuk babası Eyüp Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Çevik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Esenyurt'ta 37 yaşındaki 2 çocuk babası şahıs, eşi tarafından evde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta 37 yaşındaki 2 çocuk babası şahıs, eşi tarafından evde ölü bulundu - Son Dakika
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