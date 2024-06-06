İstanbul genelinde huzur uygulaması yapıldı - Son Dakika
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İstanbul genelinde huzur uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak, sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

06.06.2024 22:48
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İstanbul genelinde huzur uygulaması yapıldı

İSTANBUL - Polis ekipleri tarafından İstanbul genelinde yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak, didik didik arandı. Sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Kaynak: İHA

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