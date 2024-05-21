İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 95 kalkan balığına el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 95 kalkan balığına el konuldu

İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali\'nde 95 kalkan balığına el konuldu

İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen yasadışı avlanma operasyonunda 95 kalkan balığına el konuldu. Operasyonda bir kişiye 26 bin 242 TL idari para cezası uygulandı ve balıklar kamuya bağışlandı.

21.05.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen yasadışı avlanma operasyonunda 95 kalkan balığına el konuldu. Kalkanları avlayan bir kişiye 26 bin 242 TL idari para cezası uygulandı.

Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gece yarısı yasadışı avcılık yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyona, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gürpınar İrtibat Bürosu ekipleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı Gürpınar Karakol Komutanlığı ve İBB Deniz Zabıta Amirliği personelleri katıldı. Avlanması yasak olan 95 adet kalkan balığına el konuldu. Yasa dışı avcılık yapan bir kişiye de 26 bin 242 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, balıkların mülkiyeti kamuya geçirilerek sosyal yardım kurumlarına bağışlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Operasyon, Gürpınar, İstanbul, Çevre, Operasyon, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 95 kalkan balığına el konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:16 Reisi’nin cenazesine Türkiye’den iki isim katılacak Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
14:44 Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
14:30 Küçük İbo’dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses’e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi Küçük İbo'dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses'e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:51 Önce tekmeledi, sonra katletti Dehşet anları saniye saniye kamerada Önce tekmeledi, sonra katletti! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:36 “Etek boyu“ sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti "Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti
13:19 Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
13:12 Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler
11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:42 Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci’nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci'nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 15:42:53. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 95 kalkan balığına el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement