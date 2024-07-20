İstanbul Kağıthane'de Gürültü Nedeniyle Çıkan Tartışmada Genç ve Annesi Darbedildi - Son Dakika
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İstanbul Kağıthane'de Gürültü Nedeniyle Çıkan Tartışmada Genç ve Annesi Darbedildi

İstanbul Kağıthane'de bir binaya yeni taşınan 4 şahıs, kendilerini gürültü yapmamaları için uyaran genci ve annesini sokak ortasında darbetti. Darp anları kameralara anbean yansırken, polis birbirlerinden şikayetçi olan saldırgan 4 şahsı ve anneyi gözaltına aldı. Yaralanan genç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

20.07.2024 10:24
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İstanbul Kağıthane'de bir binaya yeni taşınan 4 şahıs, kendilerini gürültü yapmamaları için uyaran genci ve annesini sokak ortasında darbetti. Darp anları kameralara anbean yansırken, polis birbirlerinden şikayetçi olan saldırgan 4 şahsı ve anneyi gözaltına aldı. Yaralanan genç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binada bulunan daireyi tutan 4 şahıs, akşam saatlerinde taşınmaya başladı. Ancak şahıslar gürültü çıkartınca Durmuş Köseoğlu (29) şahısları uyardı. Bunun üzerine şahıslarla genç arasında tartışma çıktı.

Gürültü kavgasında anne ve oğlu darbedildi

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 4 şahıs, genci ve onu kurtarmaya gelen annesi Nermin Köseoğlu (60) sokak ortasında darbetti. Dakikalarca darbedilen genç yaralanırken, bina sakinlerinin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine yerine sağlık ekipleri, yaralı Köseoğlu'nu yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis tarafları gözaltına aldı

Gencin burnunun ve elmacık kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Öte yandan, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, saldırgan 4 şahsı, Köseoğlu'nun annesini gözaltına alarak emniyete götürdü. Köseoğlu ise tedavisi sonrası taburcu edilerek şikayetçi olmak üzere emniyete geldi. Olaya karışanların ifadelerinin alındığı ve adli işlemlerinin yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Kağıthane'de Gürültü Nedeniyle Çıkan Tartışmada Genç ve Annesi Darbedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Kağıthane'de Gürültü Nedeniyle Çıkan Tartışmada Genç ve Annesi Darbedildi - Son Dakika
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