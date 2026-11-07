İstanbul Kartal\'da kuyumcudan 150 bin TL\'lik hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kartal'da bir kuyumcunun kepengini kumandayla açıp kapısının camını kırarak içeri giren ve yaklaşık 150 bin liralık hırsızlık gerçekleştiren Moldova uyruklu şüpheli, yurt dışına kaçmaya çalıştığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 00.10 sıralarında Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kuyumcunun kepenk sistemini kumandayla açan şüpheli, iş yerinin kapısının camını kırarak içeri girdi. Kuyumcudan 200 adet altın olmayan demo yüzük, 3 adet altın küpe ve 3 adet altın bileklik çalan şüpheli olay yerinden kaçtı. Hırsızlık nedeniyle yaklaşık 150 bin TL maddi zarar meydana geldi.

Kamera görüntülerinden kimliği tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmalarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Moldova uyruklu N.M. (32) olduğunu belirledi. Şüphelinin 7 Ekim 2026 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Yurt dışına kaçarken havalimanında yakalandı

Polis ekipleri, şüphelinin hırsızlık olayının ardından yurt dışına kaçış hazırlığında olduğunu belirledi. Yapılan takip sonucunda N.M., 5 Kasım 2026 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.