İstanbul merkezli 3 ilde alkol kaçakçılığı ve kara para operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
İstanbul merkezli 3 ilde alkol kaçakçılığı ve kara para operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde alkol kaçakçılığı ve kara para operasyonu: 11 gözaltı
30.04.2026 09:13
İstanbul merkezli 3 ilde alkol kaçakçılığı ve kara para operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, alkol kaçakçılığından elde edilen 1,4 milyar liralık geliri akladıkları iddia edilen 11 şüpheli yakalandı. 7 taşınmaz, 8 taşınır mal ve çok sayıda hesaba el konuldu.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, alkol kaçakçılığı üzerinden elde edilen geliri üçüncü şahıslar ve çeşitli şirketler aracılığıyla akladıları iddia edilen 11 şüpheli yakalandı. 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketliliğin tespit edildiği soruşturmada, 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı ile 12 şahsa ait banka hesapları ve 2 şirkete ait hisselere el konulduğu öğrenildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para soruşturması doğrultusunda yeni bir suç ağını ortaya çıkardı.

PARANIN İZİNİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ÜZERİNDEN KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR 

"Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda şüphelilerin örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve suçtan kaynaklanan gelirleri ise üçüncü şahıslar ve çeşitli şirketler aracılığıyla kendi hesaplarına aktararak aklamaya çalıştıkları saptandı. Şebeke üyelerinin, bu yöntemle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ve meşru göstermeye çalıştıkları tespit edildi.

KARA PARA TRAFİĞİNDE 1,4 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK 

Yapılan mali incelemelerde şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik bulunduğu anlaşıldı. Soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli'ini de kapsayan toplam 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, mali tedbirler kapsamında 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığıyla 12 şahsa ait banka hesapları ile 2 şirkete ait hisse ve hesaplara da el konulduğu duyuruldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi. 

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 3 ilde alkol kaçakçılığı ve kara para operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bayraktar: Libya’da enteresan şeyler duyacaksınız Bakan Bayraktar: Libya’da enteresan şeyler duyacaksınız
Son kez Samandıra’ya giden Tedesco’nun zor anları Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
İzmir’de tutuklu bulunan Cehennem Necati’ye bir şok daha İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
Kurban Bayramı’nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Bartın’da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak
Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş’ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ı işaret etti: Olayı çözecek kişi o
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

09:44
Eski dostlar düşman oldu: Merih’in gözü Ronaldo’yu bile görmedi
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi
09:38
Petrol fiyatları uçuyor Son 4 yılın zirvesine çıktı
Petrol fiyatları uçuyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı
09:01
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı
09:00
Aziz Yıldırım’dan beklenen açıklama geldi
Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi
08:34
İsrail’den Sumud Filosu’na saldırı 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var
İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var
07:49
Soylu’dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki
Soylu'dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki
06:55
İran riyali çakıldı Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü
İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü
06:52
Pentagon: İran savaşının bugüne kadarki maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar
Pentagon: İran savaşının bugüne kadarki maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar
06:27
Trump’ın abluka resti piyasaları yaktı Petrol fiyatları kritik eşiği aştı
Trump'ın abluka resti piyasaları yaktı! Petrol fiyatları kritik eşiği aştı
00:37
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı
SON DAKİKA: İstanbul merkezli 3 ilde alkol kaçakçılığı ve kara para operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
