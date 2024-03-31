İstanbul Sahra Çölü'nden gelen toz bulutunun etkisi altına girdi
İSTANBUL - Sahra Çölü üzerinden Türkiye'ye kadar gelen toz bulutu gece yarısı İstanbul'u etkisi altına aldı.
Suriye'nin Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla birlikte Türkiye'ye giriş yapan toz fırtınası İstanbul'a kadar ulaştı. İstanbul'un bazı semtlerinde etkisini hissettiren toz bulutu vatandaşları olumsuz etkiledi. Gece yarısı kent toza bürünürken, vatandaşların evde olduğu sırada yaşanan toz taşınması özellikle araçların üzerinde kendini gösterdi. Çok sayıda aracı toz bulutu kapladı. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları sağlık açısından uyarırken, toz bulutunun ardından çamur yağışlarının beklenildiğini bildirildi.
Toz taşınımı nedeniyle hava kirliliğinin 4 gün süreceği bildirilirdi. Öte yandan uzmanlar, gözlerde acı hissi, nefes darlığı, halsizlik ve baş ağrısı gibi etkilerinin olabileceği konusunda uyardı.
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Suriye'nin Sahra Çölü üzerinden gelen toz fırtınası İstanbul'a ulaştı. Gece yarısı kent toza bürünürken, toz bulutu araçları kapladı. Meteoroloji yetkilileri sağlık açısından uyarıda bulunurken, toz bulutunun ardından çamur yağışlarının beklenildiği bildirildi. Hava kirliliği 4 gün süreceği tahmin ediliyor.
31 Mart yerel seçimlerine saatler kala İstanbul'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı. Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu'nda toplanan oy pusulaları, sabahın erken saatlerinde okullara dağıtılmaya başlandı. Sandık başkanları, pusulaları alarak yoğun güvenlik önlemleri altında görevli oldukları okullarına gitti. Mega kentte saat 08.00'den itibaren oy kullanma işlemi başlayacak.
31 Mart yerel seçimlerine saatler kala İstanbul'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı. Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu'nda toplanan oy pusulaları, sabahın erken saatlerinde okullara dağıtılmaya başlandı. Sandık başkanları, pusulaları alarak yoğun güvenlik önlemleri altında görevli oldukları okullarına gitti. Oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Taşpınar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Ercan Y. ve Murat Y. isimli şüpheliler, akrabaları Yusuf Y.'ye silahla ateş ederek kaçtı. Yaralanan Yusuf Y. ile Simge Gül E. ve G.A.B. isimli diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Batman'ın Kozluk ilçesinde, traktörün patlayan lastiğini tamir etmek için yol kenarına park ettiği sırada, aynı istikamette seyreden bir motosiklet sürücüsü traktöre arkadan çarptı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, ancak motosiklet sürücüsü Mehmet Şirin Akboğa kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl-Elazığ Karayolu 18'inci kilometresinde bulunan Direkli mevkiinde meydana gelen kazada 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazayla ilgili açıklama yaparak başsağlığı diledi.
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