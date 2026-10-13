İstanbul Şişli'de 213 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli sevk edildi

İstanbul'un Şişli ilçesinde 1 ikamet ve 2 araca düzenlenen operasyonda 51 kilogram kristalize halde ve 162 kilogram sıvı halde olmak üzere toplam 213 kilogram metamfetamin ele geçirildi. İran ve Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Ekim'de Şişli'de operasyon düzenlendi. Bir ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda, daralı ağırlığı 51 kilogram olan kristalize halde ve 162 kilogram gelen sıvı halde metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda İran uyruklu Hassan Hajihoseinlou ile Irak uyruklu Araz Jalal Qasim yakalandı. Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçu kapsamında işlem yapılan 2 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.