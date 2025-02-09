İstanbul Tuzla\'da yıkılma tehlikesi olan bina tahliye edildi

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İstanbul Tuzla'da bir bina yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle ekipler tarafından boşaltıldı. Tuzla İçmeler Mahallesi Özyaman Sokak üzerinde bulunan bir binada çatlak olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları inceleme sonucu binanın yıkılma tehlikesi olduğunu tespit etti.

BİNA TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Bina tedbir amaçlı tahliye edilirken polis ve AFAD ekipleri sokakta şerit çekerek önlem aldı. Tahliye edilen bina sakinlerinin akraba ve yakınlarına gittiği öğrenildi.