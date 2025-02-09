İstanbul Tuzla'da yıkılma tehlikesi olan bina tahliye edildi - Son Dakika
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İstanbul Tuzla'da yıkılma tehlikesi olan bina tahliye edildi

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Tuzla'da çatlak tespit edilen bir bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

09.02.2025 05:18
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İstanbul Tuzla'da bir bina yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle ekipler tarafından boşaltıldı. Tuzla İçmeler Mahallesi Özyaman Sokak üzerinde bulunan bir binada çatlak olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları inceleme sonucu binanın yıkılma tehlikesi olduğunu tespit etti.

BİNA TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Bina tedbir amaçlı tahliye edilirken polis ve AFAD ekipleri sokakta şerit çekerek önlem aldı. Tahliye edilen bina sakinlerinin akraba ve yakınlarına gittiği öğrenildi.

İstanbul Tuzla\'da yıkılma tehlikesi olan bina tahliye edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Tuzla'da yıkılma tehlikesi olan bina tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • bülent C.:
    Kıyı şeritlerindeki binaların hepsinin özellikle 10 yılı aşkın evlerin sık sık kontrol edilmesi gerekiyor. Denize yakın evlerde daha çok eskime yıpranma olayı mevcuttur. 25-30 yılı aşmış eski evlerde oturmak düşündürücü , yalnız iyi bir yalıtım dış cephe koruması olan binalarda farklı olabilir. Kentsel dönüşüm hızlandırılmalıdır. 14 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    bülo sana soran oldu mu 1 11 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Beykoz a da acil kentsel dönüşüm şart. kiptaş olur toki olur veya özel firma lar olur kentsel dönüşüm olmalı beykoz da. evler eski ve depremde alayı yerle bir olur. 2 0 Yanıtla
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