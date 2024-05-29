İstanbul ve Batman\'da Tefecilik Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tefecilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Batman'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Arnavutköy ve Sultangazi ilçe sınırlarında tefecilik yapan "Yaşarlar" olarak anılan Edip Y. liderliğindeki suç örgütüne yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Ekonomik durumu kötü olan mağdur kişilere yüksek faiz karşılığında borç para verip, o borç para karşılığında teminat olarak senet, araç ve tapu devri aldıkları tespit edilen suç ağına yönelik İstanbul ve Batman'da dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Vurgunun boyutu araştırılıyor

Yaklaşık 25 adrese yapılan baskınlarda suç örgütünün elebaşı Edip Y. ve 12 üyesi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda örgüt üyelerine ait kalem görünümlü bir suikast silahı, 1 balistik yelek, 1 yarı otomatik silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, pompalı tüfeklere ait 2 şarjör, 12 pompalı tüfek ve tabancalara ait 67 mermi, çok sayıda tasnifi devam eden araç satış sözleşmesi, alacakların yazılı olduğu 3 ajanda, 20 bin lira nakit para, 1 senet karnesi, 16 adet 2 milyon 52 bin lira karşılığında senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan çete fertleri, sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Mağdurların tapuları ve araçları el değiştirmiş

Yakalanan zanlıların emniyetteki sorgusu sürerken, soruşturmaya ilişkin çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Polis tefecilerin ağına düşen mağdurların kayıplarını araştırırken, vurgunun boyutunun da genişleyebileceği öne sürüldü. Çıkar amaçlı suç ağı oluşturan söz konusu tefecilerin eline düşen çok sayıda mağdur vatandaşın olduğu öğrenildi. Ekiplerin yaptıkları çalışma sonucunda, çok sayıda vatandaşı mağdur eden suç örgütünün milyonlarca lira haksız kazanç sağlayarak büyük bir vurgun yaptıkları anlaşıldı. Çetenin, özellikle Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde mağdur şahıslara faiz karşılığı borç para verdikleri, vermiş oldukları borç para karşılığında teminat olarak senet, araç ve tapu devri aldıkları, faiz karşılığı geri ödenen paraların şüpheli şahısların yakınlarının hesaplarına gönderildiği anlaşıldı.

Borçluları yüksek faiz ile tekrar borçlandırmışlar

Aynı şekilde yüksek faiz karşılığında alınan tapuların ve araç devirlerinin de şüpheli şahısların yakınlarına devredildiği kaydedilirken, mağdur vatandaşların faiz karşılığında aldığı paraları geri ödemekte zorlandığı, şüphelilerin farklı zamanlarda mağdurlar ile irtibat kurarak yüksek faiz ile tekrar borç para verdikleri ortaya çıktı. Borçların ödeme tarihi gelmeden sürekli baskı yaparak ailelerini tehdit ettikleri, çete üyelerinin "örgütsel faaliyet" kapsamında tefecilik suçunu işledikleri ve meslek haline getirdikleri belirlendi. - İSTANBUL