İstanbul ve Tekirdağ'da 200 Milyon Liralık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
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İstanbul ve Tekirdağ'da 200 Milyon Liralık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

İstanbul ve Tekirdağ\'da 200 Milyon Liralık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, konkordato dolandırıcılığıyla 200 milyon liralık vurgun yapan 9 kişilik şebeke çökertildi. Yurtdışı bağlantılı paravan şirketlerin de deşifre edildiği soruşturmada 200 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı. Şebekenin lideri Mustafa A. adlı kişi olduğu tespit edildi.

10.05.2024 11:06
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İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, konkordato dolandırıcılığıyla 200 milyon liralık vurgun yapan aralarında bağımsız denetçi ve emekli askeri personelin de yer aldığı 9 kişilik şebeke çökertildi. Yurtdışı bağlantılı paravan şirketlerin de deşifre edildiği soruşturmada 200 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturmaya dayanarak yeni nesil mali suç örgütünü deşifre etti. "Örgütlü Nitelikli Dolandırıcılık", "Rüşvet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına karışan şebekenin liderliğini Mustafa A. adlı bir kişinin yaptığı tespit edildi.

Para, aynı isim altında yurt dışında kurulan paravan şirket üzerine aktarılıyor

Şebeke elebaşı Mutafa A.'nın organizesindeki dolandırıcılık şebekesinin, Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir şirketin ismiyle yurtdışında paravan şirket kurduğu belirlendi. Şebekenin Türkiye'de çek karşılığı piyasadan mal, bankalardan da art arda kredi çekerek yaklaşık 200 milyon lira tutarında vurgun yaptığı anlaşıldı.

Rüşvet, sahte belge, tehdit ve hile

Dolandırıcılarının, edindikleri haksız kazancı alacaklılardan kaçırma saikiyle rüşvet karşılığı sahte bağımsız denetim raporu ve konkordato makul güvence raporu aldıkları anlaşıldı. Rüşvet karşılığında "EBD Bağımsız Denetim A.Ş" adlı firma ve örgüt üyesi bağımsız denetçi Cem T.'nin temin ettiği sahte raporlarla mahkemeleri yanılttıkları belirlendi. Usulsüz konkordato ilan eden dolandırıcıların, böylece kamunun finansal problem yaşayan şirketleri ekonomiye kazandırmak adına uyguladığı destekleyici hükümleri suiistimal ettikleri ortaya çıkarıldı. Bu yolla çok sayıda gerçek ve tüzel kişiyi dolandıran şebeke lideri Mustafa A.'nın, elde ettikleri haksız kazancı ise muvazaalı gayrimenkul devirleri ve sahte muhasebe kayıtlarıyla yurtdışında kurdukları paralel şirketlere aktardığı tespit edildi.

Büyükçekmece'deki bir gayrimenkulü 6'da 1 fiyatına ele geçirmişler

Söz konusu şirketin şüphelisi olan tüm ortaklarının farklı ülkelerde aynı isim ve faaliyet alanında paralel şirketler kurarak Türkiye'de dolandırıcılıktan elde ettiği haksız kazancı yurtdışına kaçırdığı belirlendi. Şebekenin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaklaşık değeri 30 milyon TL olan bir gayrimenkulün örgüt lideri tarafından 5 milyon TL'ye, farklı bir örgüt üyesine devredilerek muvazaalı satış yapıldığı tespit edilirken, örgüt liderinin mütemadiyen örgüt üyesi şahısların adına kayıtlı araçlarla gezdiği, ayrıca gayrimenkullerini de onların adına tescil ettirdiği aktarıldı. Dolandırıcılık şebekesinin baş şüphelisi Mustafa A.'nın talimatları doğrultusunda örgüt üyesi şahısların sahte "alacaklı" rolüne bürünüp mahkemelerde oy kullandıkları da tespit edildi. Silahlı olan örgüte müzahir şüphelilerin alacaklılarını tehdit ettiği, Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan incelemede, usulsüz konkordatoya dayanak teşkil eden sahte raporlarda 17 ayrı başlıkta anlatılan usulsüzlük tespit edildiği ortaya çıktı.

Mali Polis, mevzuata aykırı 96 usulsüzlüğü ortaya çıkardı

Söz konusu 96 usulsüzlüğün tespit edildiği soruşturmada, mevzuat hükmüne aykırılık teşkil edildiği anlatıldı. Ayrıca faaliyetleri iptal edilen bağımsız denetim yetkilisi ile idari para cezası kesilen bağımsız denetim firmasının mütemadiyen maddi menfaat karşılığı sahte rapor hazırladığı yönünde iddialar da yer alıyor. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 Mayıs'ta İstanbul ve Tekirdağ'da yapılan eşzamanlı operasyonda aralarında biri bağımsız denetçi, biri emekli eski askeri personel şüphelinin de yer aldığı toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin ev, araç ve işyerlerinde yapılan aramada; 2 silah, bu silahlara ait 137 mermi, bin 650 sayfa doküman, 9 dijital materyal ve sahte raporla alınan usulsüz konkordatoya ilişkin belgelerin yer aldığı flash bellek ele geçirildi.

Örgüt lideri "adli kontrol", diğerleri savcılıktan serbest

Gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki ifade işlemleri sona eren şebeke üyelerinden örgüt üyesi 2 şüpheli, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. 6 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden şebekenin lideri M. hakkında mahkeme "adli kontrol" kararı verdi. Dolandırıcılık şebekesinin diğer 6 üyesinin ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul ve Tekirdağ'da 200 Milyon Liralık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika

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